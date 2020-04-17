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’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 4 bin 52’ye yükseldi

'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 52'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 137 bin 698 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 248 kişi virüs nedeniyle öldü.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.4.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 14:22 ABONE OL
Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 4 bin 52’ye yükseldi

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 52'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 137 bin 698 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 248 kişi virüs nedeniyle öldü.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgında Almanya, 137 bin 698 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 52'ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 248 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 945 kişide daha virüs tespit edildi.

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Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 4 bin 52’ye yükseldi
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