Böbrek, karaciğer ve kalbe zarar veriyor

Washington Post gazetesi, dünyanın farklı ülkelerinden doktorların, virüsün kalpte enflamasyona, akut böbrek hastalığına, nörolojik bozukluğa, kanda pıhtılaşmaya, bağırsak hasarına ve karaciğer sorunlarına da yol açtığını gösteren bulgulara rastladığı bilgisine yer verdi.ABD'deki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Alan Kliger da Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların yarıya yakınının böbreklerinde hasar gördüğüne işaret etti.Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin cesetleri evlerden toplanıyor. Devlet Başkanı Lenin Moreno, şu ana kadar ev ve hastanelerden bin 424 ceset topladığını açıkladı.Nijerya ve Kenya'da Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağına uymayan30 kişi öldürüldü. İnsan Hakları Ulusal Komisyonu'nun (NHRC) raporuna göre, Nijerya'da son iki haftada sokağa çıkma yasağını ihlal 18 kişi güvenlik güçlerince öldürüldü. Kenya hükümetine bağlı Polis Gözetim Kurumu'nun yaptığı açıklamada 12 kişinin ihlal gerekçesiyle polis tarafından öldürüldüğünü duyurdu.