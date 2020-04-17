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Korona verilerinin saklandığını reddetti!

Son dakika haberine göre  Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, korona virüs salgını verilerinin saklandığına ilişkin iddiaları reddetti.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.4.2020 14:40 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 15:08 ABONE OL
Çin Korona verilerinin saklandığını reddetti!

Korona virüs salgınının ortaya çıktığı Wuhan'daki verileri revize eden Çin, salgının boyutlarının örtbas edildiğine ilişkin iddialara yanıt verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian yaptığı açıklamada, korona virüs salgınıyla ilgili verilerin hiçbir zaman örtbas edilmediğini ve hükümetin böyle bir şeye izin vermeyeceğini söyledi. Zhao, Wuhan'daki verilerin revizesinin istatiksel bir araştırmanın sonucundan kaynaklandığını ve revizyonun ortak bir uluslararası uygulama olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Çin'i korona virüs salgınıyla ilgili verilerini örtbas etmekle suçlamış ve Çin'den yana tavır aldığı gerekçesiyle Dünya Sağlık Örgütü'ne sağlanan fonu durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

BİLGİLER REVİZE EDİLDİ

Çin sağlık birimlerinden yapılan açıklamada korona virüs salgınına ilişkin verilerin revize edildiği belirtilmişti. Açıklanan yeni verilere göre, Wuhan kentinde şu ana dek görülen vaka sayısı 325 artışla 50 bin 333, can kaybı sayısı ise bin 290 artışla 3 bin 869 olarak güncellendi. Wuhan'ın revize edilen verileriyle birlikte ülkedeki toplam can kaybı sayısı 4 bin 632'ye yükseldi.

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Çin Korona verilerinin saklandığını reddetti!
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