Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri DSÖ’den Türkiye’ye teşekkür

DSÖ’den ’ye teşekkür

Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, ’ye Kovid-19 salgınında dünya ülkelerine gösterdiği dayanışma için teşekkür etti

Giriş Tarihi: 17.4.2020 ABONE OL
DSÖ’den Türkiye’ye teşekkür
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Türkiye'nin Kovid- 19 salgınına karşı mücadelede İngiltere, İtalya, İspanya ve Balkan ülkelerine tıbbi desteğine ilişkin, "Hakikaten (Türkiye'nin) verdiği desteğin tümüyle farkındayız " dedi. Kluge, COVID-19 pandemisine ilişkin video konferans yoluyla düzenlediği haftalık basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa'da ve dünyada pek çok ülkeye tıbbi ekipman yardımı göndermesine ilişkin soruyu cevapladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile 2 Nisan'da (telekonferans yöntemiyle) yaklaşık 1 saat görüştüklerini anımsatan Kluge, "Özellikle Kovid-19 hakkında konuştuk. Ayrıca, 2 yıllık yeni bir anlaşmaya imza attık. DSÖ adına, Türk hükümetinin göstermiş olduğu dayanışma için kendilerine şükranlarımı ilettim." dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
DSÖ’den Türkiye’ye teşekkür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA