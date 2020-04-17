DSÖ’den Türkiye’ye teşekkür

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Türkiye'nin Kovid- 19 salgınına karşı mücadelede İngiltere, İtalya, İspanya ve Balkan ülkelerine tıbbi desteğine ilişkin, "Hakikaten (Türkiye'nin) verdiği desteğin tümüyle farkındayız " dedi. Kluge, COVID-19 pandemisine ilişkin video konferans yoluyla düzenlediği haftalık basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa'da ve dünyada pek çok ülkeye tıbbi ekipman yardımı göndermesine ilişkin soruyu cevapladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile 2 Nisan'da (telekonferans yöntemiyle) yaklaşık 1 saat görüştüklerini anımsatan Kluge, "Özellikle Kovid-19 hakkında konuştuk. Ayrıca, 2 yıllık yeni bir anlaşmaya imza attık. DSÖ adına, Türk hükümetinin göstermiş olduğu dayanışma için kendilerine şükranlarımı ilettim." dedi.