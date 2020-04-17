Eğitimi başlatma kararı alan Almanya’da uzmanlar tepkili! “Okullar virüs yuvası olur!"

Koronavirüs krizini ilk başta iyi yürüten, ancak sonra hastalığın bir anda tavan yaptığı Almanya'da okulların açılması kararına tepkiler yükselmeye başladı. Yaklaşık 140 bin hastanın olduğu ve 4 bin 100 insanın yaşamını yitirdiği koronavirüste ölüm oranı yüzde 3. Halbuki Almanya'da henüz ikibuçuk hafta önce ölüm oranı yüzde 1 idi. Şimdi siyasilerin okulları erkenden açma kararı tepkilere yol açtı.

EĞİTİMCİLERDEN UYARI

UZMANLAR, "Okullar, virüs değişiminin bir merkezi haline dönüşmemeli" uyarısında bulunurken, siyasiler, okulların önce büyük öğrencilere açılacağını duyurdu. Küçük öğrencilerin kurallara uymayacağı için, okullara daha sonra başlamaları öngörülüyor. Ancak Alman Eğitim Sendikası'ndan bir grup, okulların açılma planını eleştirdi. Sendikacılar, "Okulların açılmasını isteyenler, uygun koşulları oluşturmakla mükellef" dedi.

HİJYENE DİKKAT EDİLMELİ

ÖĞRETMENLER dernekleri, sendikalar ve veliler tarafından yapılan ortak bir açıklamada, 2019/2020 eğitim yılında bundan böyle sınav yapılmaması istendi. Eğitim ve Bilim Sendikası'nın (GEW) bir sözcüsü, bunun lise bitirme sınavları için de geçerli olması gerektiğini söyledi. Ortak çağrıyı imzalayanlar, "Herkesin yeterince korunduğu bir ortam oluşturulmadan okullar açılmamalı" dedi. Ortak bildiriyi imzalayan veliler ve öğretmenler yeterli sayıda lavabo, sabun, bir kullanımlık havluların, bol miktarda dezenfektan ve hijyenik tuvaletlerin olması gerektiğine dikkat çekti.

"VİRÜS YUVASI OLUR"

EĞİTİM uzmanı Armin Himmelrath da okulların açılması kararına temkinli yaklaştı. Himmelrath, okulların erken açılması durumunda virüs yuvaları haline geleceklerini söylerken, "Geç açarsak da, öğrenciler bundan zarar görür" dedi. Okulların şimdi yeniden organize olmasının çok kolay olmayacağına dikkat çeken Himmelrath, "Okulların sınıflarda sosyal mesafe kuralına uyması gerekir. Bu da ancak örneğin 28 öğrenci yerine aynı sınıfta 10 veya 12 öğrenci bulunmasıyla sağlanabilir" diye konuştu.

RİSK ALTINDA ÖĞRETMENLER VAR

BU öğretim yılı içinde normal bir okul işleyişinden çok uzak olunduğunu belirten Armin Himmelrath, "Bu yıl sınavlara iyi bir hazırlık yapmak mümkün değil" dedi. Okullarda sosyal mesafe kurallarına uyulmasının zor olduğuna işaret eden uzman, "Ben de bir baba olarak şunu söyleyebilirim ki, çocukları ancak zor kullanarak bu kurallara uymalarını sağlarsınız. Bunu okul bahçesinde veya tuvaletlerde nasıl yapacağız?" diye sordu. Örneğin Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki öğretmenlerin yaklaşık yüzde 30'unun risk grubuna dahil olduğunu belirten Himmelrath, "Ben, bu olayın sonuna kadar düşünülüp hesaplandığını düşünmüyorum" dedi.