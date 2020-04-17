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'da Danıştay belediye başkanlarının yetkilerini sınırlandırdı

'da Danıştay, yeni tip coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında belediye başkanlarının yetkilerini sınırlandıran karar aldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.4.2020 22:35 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 22:36 ABONE OL
Fransa'da Danıştay belediye başkanlarının yetkilerini sınırlandırdı

Fransız basınındaki haberlerde, Danıştayın belediye başkanlarının kendi inisiyatifiyle hükümetin Kovid-19 tedbirlerine ilave önlemler alamayacağına karar verdiği belirtildi.

Belediye başkanlarının salgınla mücadele kapsamında ancak zorunlu hallerde ve hükümetin tedbirlerine aykırı olmayacak şekilde yeni kararlar alabileceği ifade edildi.

Danıştay'ın başkent Paris'in banliyölerinden Sceaux'da Belediye Başkanı Philippe Laurent'ın maske takma zorunluluğuna yönelik kararı, hükümetin aldığı önlemlerle tutarlı olmadığı gerekçesiyle iptal ettiği bildirildi.

10 YAŞINDAN BÜYÜKLERE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Sceaux Belediye Başkanı Laurent, 6 Nisan'da 10 yaşından büyüklere maske takma zorunluluğu getiren karar almıştı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, belediye başkanlarının kent sakinlerine maske takma mecburiyeti getirmelerine karşı olduğunu belirtmişti.

Fransa'da salgının başından bu yana maske konusunda kriz yaşanıyor.

Hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde görev yapan sağlık çalışanları, sık sık maske yetersizliği hususunda şikayetlerini dile getiriyor.

Nobel ödüllü Fransız doktor, Kovid-19'un Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti

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Fransa'da Danıştay belediye başkanlarının yetkilerini sınırlandırdı
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