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Harry ve Markle yardım dağıtırken güvenlik kamerasına takıldı

İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan ve 45 gün sonra ilk kez kameralara takıldı. Görüntülerde ikilinin ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttığı görüldü.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.4.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 14:57 ABONE OL
Harry ve Markle yardım dağıtırken güvenlik kamerasına takıldı

İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle 45 gün sonra ilk kez kameralara takıldı. Görüntülerde ikilinin ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttığı görüldü.

Bebekleri Archie'yi de alarak Kanada'nın Vancouver kentinden Los Angeles'a taşınan Harry ile Meghan, geçen çarşamba günü Los Angeles'ın Batı Hollywood bölgesinde güvenlik kamerasına takıldı. Görüntülerde Megan ve Harry'nin ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttığı görülüyor. Görünüşe göre çift, koronavirüsten etkilenen insanlara yardım elini uzattı. Öte yandan, Harry ve Meghan, Batı Hollywood bölgesinde dar gelirli insanların yaşadığı apartmanlarda yiyecek dağıtımına çıktı. Çiftin, Project Angel Food adlı bir yardım kuruluşu için gönüllü olarak çalıştığı belirtildi.

31 MART'TA KRALİYET ÜYELİĞİNDEN AYRILMIŞLARDI

Meghan Markle ve Prens Harry, 31 Mart itibariyle kraliyet görevlerini sonlandırdı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan çift, "Yakında sizinle yeniden bağlantı kurmayı dört gözle bekliyoruz. Harikaydınız!" demişti.

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Harry ve Markle yardım dağıtırken güvenlik kamerasına takıldı
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