İran ordusunda 120 kişi Coronavirüse yakalandı

İran devlet televizyonunun haberine göre, Seyyari, "İran ordusu personelinden şu ana kadar toplam 120 kişide coronavirüs tespit edildi. Bunlardan yaklaşık üçte biri hastanelerde tedavi altına alınırken diğerleri tedavi süreçlerini hastaneye ihtiyaç duymadan geçirdi." dedi. Bu dönemde tüm silahlı kuvvetler personeli içinde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten İranlı komutan, bunlardan birinin Kovid-19 nedeniyle öldüğünün belirlendiğini ifade etti.

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Seyyari, diğer iki askeri personelin ise daha önce açık kalp ameliyatı geçirdiğini ve ölüm nedenlerinin Kovid-19 olup olmadığının bilinmediğini aktardı.

Genelkurmay Başkanlığı Personel Daire Başkanı Nahuda Rahmanipur, 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, Silahlı Kuvvetler bünyesindeki 54 askerde virüse rastlandığını duyurmuştu. İran'da dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 869'a yükseldi, toplam vaka sayısı ise 78 bine yaklaştı.