Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Japonya’da maske izdihamını kameralar kaydetti!

’da maske izdihamını kameralar kaydetti!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs mücadele kapsamında OHAL ilan edilen 'da bir perakende mağazasında maske izdihamı yaşandı.O anlar amatör kameraya yansıdı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.4.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 15:29 ABONE OL
Japonya’da maske izdihamını kameralar kaydetti!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs mücadele kapsamında OHAL ilan edilen Japonya'da bir perakende mağazasında maske izdihamı yaşandı. ABD merkezli toptan satış mağazası Costco'nun Japonya'nın Chiba şehrinde yer alan Makuhari deposunda dün maskelerin yer aldığı reyonda izdiham yaşandı. Onlarca insanın kolilerden kutu kutu maske aldığı ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.

Japonya'da 'maske' izdihamı kamerada | Video

JAPONYA'DA SON DURUM

Japon hükümeti Perşembe günü, koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin sayısının artması üzerine, başta başkent Tokyo olmak üzere yedi büyükşehirde bir ay süreyle ilan edilen OHAL'in ülkenin tamamına yayılacak şekilde genişletildiğini açıkladı.

Son dakika... Bilim Kurulu Coronavirüs gündemiyle toplandı! Bakan Koca'nın açıklaması bekleniyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya’da maske izdihamını kameralar kaydetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA