Kuzey Makedonya’da hükümet karantinada

Kuzey Makedonya'da dün Kovid-19 pozitif test eden Kumanova Belediye Başkanı Maksim Dimitrievski ile geçtiğimiz Çarşamba günü kriz toplantısı yapan teknik hükümetin bir çok üst düzey yetkilisi, dün kendilerini zorunlu olarak 14 günlük karantinaya aldı. Hükümetten yapılan açıklamada, Kumanova'da düzenlenen toplantıya katılan Başbakan Oliver Spasovski, Sağlık Bakanı Venko Filipçe, Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani, Eğitim Bakanı Arber Ademi ve Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Vladimir Miloşev'in kendilerini evlerinde tecrit ettikleri bildirildi. Kovid-19 pozitif test eden Kumanova Belediye Başkanı'nın temas ettiği diğer kişilerin araştırılması devam ederken, şehirde vaka artış sayılarının çok hızlı olması nedeniyle tedbirlerin en yüksek seviyeye çıkarılması öngörülüyor. Kuzey Makedonya'da geçtiğimiz hafta Kovid-19 pozitif test eden bir gazeteciyle röportaj yapan iktidar partisi SDSM lideri Zoran Zaev ve anamuhalefet partisi VMRO-DPMNE lideri Hristijan Mickoski'nin 14 günlük karantinaları ise devam ediyor.