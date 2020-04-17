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'da Hafter sivilleri bombaladı: 1 ölü, 11 yaralı

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı silahlı güçler başkent Trablus'ta yerleşim yerlerini bombaladı. Bombardımanda bir sivilin yaşamını yitirdiği, 4'ü aynı aileden olmak üzere 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.4.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 15:41 ABONE OL
Libya'da Hafter sivilleri bombaladı: 1 ölü, 11 yaralı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler başkent Trablus'ta yerleşim yerlerini bombaladı. Bombardımanda bir sivilin yaşamını yitirdiği, 4'ü aynı aileden olmak üzere 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

DARBECİ HAFTER SİVİLLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter sivilleri hedef almaya devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Başkent Trablus'un doğusunda bulunan Mitiga Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki El-Kuraimiya bölgesindeki marketlerin yanında bulunan 2 evin bombaladığı öğrenildi. Bombardımanlarda, bir sivilin hayatını kaybettiği; 4'ü aynı aileden olmak üzere 11 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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Libya'da Hafter sivilleri bombaladı: 1 ölü, 11 yaralı
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