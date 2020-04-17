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Nobel ödüllü Fransız doktor, "Kovid-19'un 'de laboratuvarda üretildiğini" iddia etti

Nobel Tıp Ödülü'nü 2008'de alan Fransız doktor Luc Montagnier, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 'in Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiğini ileri sürdü.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 17.4.2020 20:04 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 20:12 ABONE OL
Nobel ödüllü Fransız doktor, Kovid-19'un Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti

Montagnier, "Pourquoi docteur" internet sitesine verdiği demeçte, Kovid-19'un Vuhan'da hayvan pazarından ortaya çıktığına inanmadığını belirtti.

"Kovid-19, Vuhan'daki laboratuvardan üretildi. Bu laboratuvar, 2000'li yıllardan beri koronavirüs hakkında uzmanlaştı." değerlendirmesinde bulunan Montagnier, bu konuyu iyi araştırdığını vurguladı.

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- "AIDS'E KARŞI BİR AŞI BULMAK İSTENMİŞ OLABİLİR"

Montagnier, CNEWS kanalında yaptığı açıklamada, "Bu virüs, doğal yollarla ortaya çıkmadı, bu tam profesyonel bir iş. Bunun hangi amaçla yapıldığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'da HIV parçalarının olabileceğini anlatan Montagnier, "Bununla AIDS'e karşı bir aşı bulmak istenmiş olabilir." dedi.

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Nobel ödüllü Fransız doktor, "Kovid-19'un Çin'de laboratuvarda üretildiğini" iddia etti
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