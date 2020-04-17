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Son dakika haberi: 'da salgınında rekor artış! Bir günde 4 binden fazla...

salgınında son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika haberine göre 'da coronavirüs vaka sayısında rekor artış gerçekleşti. Son 24 saatte 4 bin 69 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 32 bin 7’ye yükseldi. İşte Rusya'da son durum...

Giriş Tarihi: 17.4.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 12:15 ABONE OL
Son dakika haberi: Rusya'da coronavirüs salgınında rekor artış! Bir günde 4 binden fazla...

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 69 korona virüs vakası kayıtlara geçerken ölü sayısı da 273'e yükseldi.

REKOR ARTIŞ

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 140 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Rusya'da bilanço artıyor. Rusya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte ülke genelinde 4 bin 69 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 32 bin 7'ye ulaştığı kaydedildi.

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Ülke genelinde 286 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu olduğu belirtilirken iyileşenlerin toplam sayısının ise 2 bin 590'a yükseldiği aktarıldı.

Rusya'ya bağlı özerk statüde bulunan Altay Cumhuriyeti'nin henüz verilere dahil edilmediği belirtildi.

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Son dakika haberi: Rusya'da coronavirüs salgınında rekor artış! Bir günde 4 binden fazla...
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