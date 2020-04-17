Son dakika haberi: Rusya'da coronavirüs salgınında rekor artış! Bir günde 4 binden fazla...

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 69 korona virüs vakası kayıtlara geçerken ölü sayısı da 273'e yükseldi.

REKOR ARTIŞ

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 140 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Rusya'da bilanço artıyor. Rusya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte ülke genelinde 4 bin 69 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 32 bin 7'ye ulaştığı kaydedildi.

VERİLERE DAHİL EDİLMEYEN YER...

Ülke genelinde 286 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu olduğu belirtilirken iyileşenlerin toplam sayısının ise 2 bin 590'a yükseldiği aktarıldı.

Rusya'ya bağlı özerk statüde bulunan Altay Cumhuriyeti'nin henüz verilere dahil edilmediği belirtildi.

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