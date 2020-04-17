Son dakika haberi: Zombi kız lakaplı Sahar Tabar corona virüse yakalandı! Angelina Jolie'ye benzemek isterken cezaevine girmişti...

Instagram'da dünya çapında popüler olan paylaştığı fotoğraflarla herkesin ilgisini çeken Sahar Tabar hakkında son dakika haberi geldi! Hollywood'un ünlü isimlerinden Angelina Jolie'ye benzemek için defalarca estetik ameliyat olan, bambaşka biri olduğu için 'Zombi' lakabını alan talihsiz kadına corona virüst teşhisi konuldu. Uluslararası basın tarafından aktarılan son dakika haberinin detaylarına göre "Zinayı, şiddeti övmek ve gençleri yanlış yönlendirmek" suçundan cezaevinde bulunan Sahar Tabar, coronaya yakalandı.