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haberi: kız lakaplı virüse yakalandı! Angelina Jolie'ye benzemek isterken cezaevine girmişti...

Dünya genelinde virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı artarken bir haberi de İran'dan geldi! Dünyanın en ünlü oyuncuları arasında yer alan Angelina Jolie'ye benzemek için sayısız kez estetik ameliyat geçiren ve tanınmaz hale gelen 'ın corona virüse yakalandığı açıklandı. Sahar Tabar'ın paylaştığı fotoğraflar nedeniyle ülkesi İran'da cezaevinde bulunduğu, izolasyon kurallarının tam olarak uygulanmadığı İran'da testinin pozitif çıktığı ifade edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 17.4.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 09:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Zombi kız lakaplı Sahar Tabar corona virüse yakalandı! Angelina Jolie'ye benzemek isterken cezaevine girmişti...

Instagram'da dünya çapında popüler olan paylaştığı fotoğraflarla herkesin ilgisini çeken hakkında haberi geldi! Hollywood'un ünlü isimlerinden Angelina Jolie'ye benzemek için defalarca estetik ameliyat olan, bambaşka biri olduğu için '' lakabını alan talihsiz kadına virüst teşhisi konuldu. Uluslararası basın tarafından aktarılan son dakika haberinin detaylarına göre "Zinayı, şiddeti övmek ve gençleri yanlış yönlendirmek" suçundan cezaevinde bulunan Sahar Tabar, coronaya yakalandı.

SON DAKİKA: ZOMBİ KIZ LAKAPLI SAHAR TABAR CORONA VİRÜSE YAKALANDI! CEZAEVİNDEYDİ...

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Son dakika haberi: Zombi kız lakaplı Sahar Tabar corona virüse yakalandı! Angelina Jolie'ye benzemek isterken cezaevine girmişti...
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