Son dakika: İngiliz basınından çarpıcı manşet: Avrupa'nın hasta adamı...

İngiltere'nin en çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail çok konuşulacak bir manşet attı. İngiltere'nin coronavirüs ile ilgili çaresizliğine vurgu yapılan habere, "Avrupa'nın hasta adamı' başlığı atıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde İngiltere Başbakanı John Russell, Rus Çarı ile yaptığı görüşmede İmparatorluğu bu sözlerle tanımlamıştı.

EN YÜKSEK BULAŞMA ORANI İNGİLTERE'DE

Daily Mail'in haberinin içinde Avrupa'da en yüksek bulaşma riskinin İngiltere'de olduğu belirtildi. Haberin içinde Avusturya Sağlık Bakanı'nın enfeksiyon riski ile ilgili sözlerine de yer verildi.

İngiltere'deki bulaşma riskinin yüksekliğinin Avrupa'daki politikacıları korkuttuğu da haberde yer aldı.

BORİS JOHNSON COVİD-19'A YAKALANMIŞTI

İngiltere'de vaka sayısı hızla artarken, Prens Charles ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson coronavirüse yakalanmıştı. İki isim de coronavirüsü atlatarak sağlığına kavuşurken, Boris Johnson'da çok daha ağır semptomlar görülmüştü. Johnson, yoğun bakımda hava destek ünitesine bağlı tutulurken, durumunun iyileşmesi ile evine gönderilmişti.

İNGİLTERE ÇOK GEÇ ÖNLEM ALDI

İngiltere, Avrupa'daki birçok ülke gibi coronavirüsü dikkate almadı. Virüs hızla yayılırken İngiltere'de maçlar oynandı, Kraliyet organizasyonları düzenlendi. 250 bin kişinin katıldığı at yarışı organizasyonunun ülkenin birçok noktasına virüsün yayılmasına neden olduğu İngiliz basını tarafındn gündeme getirilmişti.

VAKA VE ÖLÜ SAYISI GİDEREK ARTIYOR

İngiltere'de ölü sayısı ve vaka sayısı her geçen dakika artıyor. Sağlık sisteminin zor günler geçirdiği ülkede toplu ölümler baş gösterdi. İngiltere'de dünün verilerine göre; 13 bin 729 kişi öldü. Vaka sayısı ise 105 bine dayandı.

HASTA ADAM TANIMI İLK KEZ OSMANLI'YA İTHAFEN İNGİLİZ BAŞBAKAN TARAFINDAN KULLANILMIŞTI

'Avrupa'nın hasta adamı' benzetmesi imparatorluğun son dönemlerinde Osmanlı için kullanılmıştı. Benzetmenin kaynağı net olarak bilinmese de, İngiltere Başbakanı John Russell 1853 yılındaki Kırım Savaşı'ndan hemen önce Rus Çarı Nikolas'ın bu sözü Osmanlı İmparatorluğu'nu tanımlamak için kullandığını aktarmıştı.

Benzetmenin kaynağına ilişkin en net bilgilerden biri Harold Temperley tarafından 1936 yazılan İngiltere ve Yakın Doğu isimli kitapta verilmiş, Temperley 'hasta adam' benzetmesinin ilk olarak 9 Ocak 1853'te İngiltere Büyükelçisi G. H. Seymour ile Rus Çarı Nikolas arasında yapılan görüşmede, Çar tarafından yapıldığını yazmıştı.

Çar Nikolas'ın İngiliz diplomata, "Ellerimizde hasta bir adam var. Ölümcül hasta. Günün birinde ellerimizden kayıp gitmesi büyük bir talihsizlik olacak, özellikle gerekli düzenlemeler yapılmadan önce." dediği İngiliz hükümet raporlarına yansıdı.

'Avrupa'nın hasta adamı' ifadesinin ilk olarak medyaya yansıması ise Rus Çarı ile İngiliz Büyükelçinin görüşmesinden 7 yıl sonra oldu.

12 Mayıs 1860'da New York Times gazetesinde Avusturya İmparatorluğu'nun durumunu anlatmak için yayınlanan bir haberde Osmanlı İmparatorluğu'nun durumuyla ilgili bir benzetme yapılmış ve Osmanlı'ya atıfla Rus Çarı'nın 'Avrupa'nın hasta adamının' son isteğini ve vasiyetini kaleme almak için İngiltere'ye davet yolladığı ifadeleri yer almıştı.

'Avrupa'nın hasta adamı' benzetmesi Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından günümüze kadar gelen süreçte birçok farklı Avrupa devleti için farklı dönemlerde birçok akademisyen ve gazeteci tarafından kullanıldı.

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