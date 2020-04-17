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Basmah: "Serbest bırakılmak için yalvarıyorum"

Riyad'daki Al-Ha'ir Hapishanesi'nde tutulan ve uzun süredir kendisinden haber alınamayan Basmah, sağlık durumunun ciddi olduğunu belirterek yardım istedi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.4.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 17.4.2020 14:06 ABONE OL
Suudi Prenses Basmah: Serbest bırakılmak için yalvarıyorum

Riyad'daki Al-Ha'ir Hapishanesi'nde tutulan ve uzun süredir kendisinden haber alınamayan Suudi Prenses Basmah, sağlık durumunun ciddi olduğunu belirterek yardım istedi.

Geçtiğimiz yıl ev hapsine alındığı belirtilen Kral Suud bin Abdülaziz'in kızı Suudi Prenses Basmah, sosyal medya hesabı Twitter'dan yardım çağrısında bulundu. Ortadan kaybolduğu günden beri kendisinden haber alınamayan Prenses Basmah, çok hasta olduğunu belirterek yetkililerden yardım talep etti.
"Şu anda keyfi olarak Al-Ha'ir Hapishanesi'nde tutuluyorum" diyen Prenses Basmah, "Sağlığım, hizmet almam gereken derecede bozuluyor ve bu da ölümüme yol açabilir" ifadelerini kullandı. Hapishaneden direkt mahkemeye sevk edildiğini söyleyen Prenses Basmah, tıbbi bakım almadığını belirterek mektuplarına da yanıt alamadığını ifade etti. Prenses Basmah, "Herhangi bir açıklama yapılmadan kızımla alıkonuldum ve hapse atıldım. Serbest bırakılmak için yalvarıyorum. Mevcut sağlık durumum çok kritik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Prenses Basmah'ın geçtiğimiz yıl tedavi için kızı ile birlikte İsviçre'ye seyahat etmek isterken tutuklandığı belirtilmişti. Ülkesinde insan hakları ve anayasal reform konularını desteklemesiyle bilinen Prenses Basmah, daha önce görüşlerini farklı uluslararası yayınlarda da ifade etmişti.

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Suudi Prenses Basmah: "Serbest bırakılmak için yalvarıyorum"
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