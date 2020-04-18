ABD koronavirüs son durum tablosu: 18 Nisan 2020 ABD corona virüsü vaka ve ölü sayısı grafiği

Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere gelen verilere göre salgının son zamanlarda merkez üssü olarak gösterilen İtalya ve salgının ortaya çıktığı Çin'i vaka sayısında geçen ABD, Covid-19 hastalığını kontrol altına alamıyor. Dünya genelindeki vaka sayısının büyük bir bölümünü kaplayan ve özellikle bir günde çok fazla vatandaşını kaybeden ABD'deki son verilerde 671 bin kişiden fazla insanın KOVİD-19 pozitif olduğu bildirildi. Aynı zamanda geçtiğimiz gün Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a yükseldi. Rekor artışın, daha önce virüsten öldüğü rapor edilmeyen kişilerin eklenmesiyle ortaya çıktığı bildiriliyor. Haberimizin devamından güncel bilgilere ulaşarak ABD koronavirüs son durum tablosuna erişebilirsiniz…

ABD CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI SON DURUM!

Koronavirüs salgının merkez üssü ABD'de vaka sayısı 640 bini geçerken, ölü sayısı da 33 bin 286'e ulaştı. ABD'nin Michigan eyaletinde de corona virüs vakası 25 bin, ölü sayısı da 1921'e çıktı. Michigan'da bazı gruplar silahlarıyla sokaklara dökülerek, parlamento binasının önünde toplandı. Silahlı grup, karantinanın kaldırılması çağrısında bulundu.

ABD'nin Michigan eyaletinde Kendilerini "Lüzumsuz Karantinaya Karşı Olan Michigan Halkı" olarak adlandırılan bir grup, korona virüs salgınına karşı eyalette uygulanan karantinayı protesto etmek amacıyla Lansing kentinde parlamento binası önünde protesto eylemi yaptı.Salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağının 30 Nisan'a uzatılması ve yeni kısıtlamaların gelmesi halkı sokağa döktü. Bazı silahlı grupların da sokağa çıktığı görülürken, araçlarıyla çıkanlar da trafikte yoğunluğa neden oldu.

SİLAHLI GRUPLAR DA SOKAKTA...

Araçlarıyla konvoy oluşturarak kente giriş yapan grubun salihlı olması dikkat çekti. Michigan Valisi Gretchen Whitmer'in karantina uygulamasına karşı olduklarını belirten protestocular, ekonomik darboğazın corona virüsten daha fazla insan öldürdüğünü iddia ettiler. Göstericiler, ellerinde Michigan'ı yeniden açın ve Karantinayı bitirin, çalışmamıza izin verin yazılı pankartlarla kararları protesto etti.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de 644 bin 348 kişide koronavirüs tespit edilirken; ülke genelinde toplam can kaybı 33 bin 286'e ulaştı.

ABD'nin New Jersey (NJ) eyaletindeki en büyük yaşlı bakımevinde 17 ceset bulundu. Ölümlerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Andover Polis Şefi Eric Danielson, basın toplantısında, telefonla aldıkları ihbar üzerine Andover Subacute isimli bakımevinde yaptıkları aramada 4 kişilik morgda 17 ceset bulduklarını söyledi.

Danielson, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Bu sadece bizim alanımız değil, lisanslı bir bakımevi olduğu için, NJ Sağlık Departmanı gereken soruşturmayı yürütecektir. Hastalara nasıl bakıldığı, hastaneye götürülüp götürülmediği gibi konuların açığa kavuşması lazım." dedi.

Olayla ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduklarını belirten Danielson, "Bugünden iki hafta geriye doğru ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Danielson, bakımevindeki ölümlerin Kovid-19'la bağlantılı olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade ederek, net bilgiye sahip olmak için daha derin bir araştırma gerektiğini vurguladı.

Bu arada, AA ekibi, bazı bakımevi sakinlerinin ambulansla hastaneye taşınması ve canlı yayın araçları ve birçok basın mensubunun olay yerine ulaşmasını görüntüledi.

Bakımevindeki 13 cesedin 13 Nisan'da Newton Tıp Merkezi'ne götürüldüğü, 4 cesedin de bugün yerel bir cenaze işletmesi tarafından alınacağı kaydedildi.