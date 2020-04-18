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'de idam mahkumlarının infazları Kovid-19 nedeniyle ertelendi

'nin Tennessee ve Texas eyaletinde idama mahkum edilen kişilerin infazları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.4.2020 19:09 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 19:12 ABONE OL
ABD'de idam mahkumlarının infazları Kovid-19 nedeniyle ertelendi

ABD medyasındaki haberlere göre, salgının hapishanelere de sıçradığı ülkede bazı eyaletlerde yargıçlar, idam cezalarının infazının ertelenmesi yönünde kararlar aldı.

Mahkumların avukatlarının, dışarıdan gelecek infaz tanıklarının hapishanelere virüsü taşıma endişelerini dile getirmesinin ardından Tennessee Yüksek Mahkemesi, 20 yıldır idam cezasını bekleyen Oscar Smith adlı mahkumun 4 Haziran'daki infazını erteledi.

Öte yandan Texas'ta da 5 kişinin infazı ileri bir tarihe alındı.

İdam mahkumlarının bulunduğu Missouri ve Ohio eyaletlerinde de infazların ertelenmesi bekleniyor.

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ABD'de idam mahkumlarının infazları Kovid-19 nedeniyle ertelendi
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