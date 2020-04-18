Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Almanya’da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı...

’da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı...

’da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 352’ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 141 bin 397 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 300 kişi virüs nedeniyle öldü.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 18.4.2020 11:17 ABONE OL
Almanya’da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı...

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 352'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 141 bin 397 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 300 kişi virüs nedeniyle öldü.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgında Almanya, 141 bin 397 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 352'ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 300 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 3 bin 699 kişide daha virüs tespit edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA