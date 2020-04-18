Almanya’da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölenlerin sayısı...

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 352'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 141 bin 397 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 300 kişi virüs nedeniyle öldü.



Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgında Almanya, 141 bin 397 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 352'ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 300 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 3 bin 699 kişide daha virüs tespit edildi.