Avrupa’nın yeni ‘hasta adamı’ İngiltere

Avrupa'da özellikleAlmanya,Danimarka,Avusturya'dansalgınla ilgilidurumun kontrolaltında olduğuve yakında önlemlerinkademeli olarakgevşetilebileceğineilişkin haberlergelirken, İngiltereAvrupa'nın yeni hastaadamı ilan edildi. İngiltere'deki vaka artışı tüm Avrupa'yı korkutuyor.Geçtiğimiz günlerde okulların açılmasına izin vererek karantinayı hafifleten ilk Avrupa ülkelerinden olan Danimarka şimdi de ülkedeki küçük işletmeleri açmaya hazırlanıyor.Buna göre kuaförler, güzellik salonları ve sürücü kursları gibi işletmeler Pazartesi gününden itibaren faaliyete tekrar başlayacak. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ise salgınının Almanya'da şimdilik kontrol edilebilir durumda olduğunu söyledi. Spahn, "Salgın bugün yeniden kontrol edilebilir durumda. 12 Nisan'dan sonra her gün iyileşenlerin sayısı virüsün bulaştığı kişi sayısından daha yüksek seyretti" dedi.Spahn, virüs bulaşan 130 binden fazla kişiden yaklaşık 80 bininin iyileştiğini söyledi.İngiltere'den gelen haberler olumlu bir tablo çizmiyor. Resmi rakamlara göre 103 bin 93 koronavirüs vakası bulunurken toplamda 13 bin 729 kişi de hayatını kaybetti. Vaka ve ölüm oranlarındaki hızlı artış ise, ülke için ciddi bir tehdidi de beraberinde getiriyor.Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, Avrupa ülkeleri arasında Avusturya'nın en düşük orana sahip olduğunu gösterirken İngiltere'nin ise en yüksek artışa sahip ülke olduğunu söyledi. İngiliz Daily Mail ise ülke için, korona vakalarının yoğunluğu nedeniyle "Avrupa'nın hasta adamı ve Avrupa üzerindeki kara bulut İngiltere" benzetmesinde bulundu.