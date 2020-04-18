Çin vaka ve ölü sayılarını güncelledi

Gerçek sayıları saklamakla suçlanan Çin, koronavirüsün patlak verdiği Wuhan 'da şimdiye kadar ölenlerin ve kanıtlanmış vakaların sayılarını değiştirdi. Kentteki vaka sayısı 325 artışla 50 bin 333 oldu. Ölenlerin sayısı ise bin 290 artırılarak 4 bin 600'a çıktı. Wuhanlı yetkililer gerçek sayıların karantina sonrasında daha da netleştiğini söyledi. Verilerin farklı olma nedenin evde ölen hastaların kayda girmemesi, yetersiz sağlık personeli nedeniyle yanlış raporlanma, kurumlararası koordinasyon eksikliği olduğu kaydedildi.