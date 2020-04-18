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HABERLER | ’den için çarpıcı açıklamalar geldi! Sıcaklığın virüse etkisi var mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına ilişkin haberleri gelmeye devam ederken bunlara bir yenisi daha eklendi. Salgının merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devleri salgına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. İç Güvenlik Bakanlığı DHS'nin yaptığı deneyler neticesinde yeni tip adıyla virüsünün yüksek sıcaklığa dayanamadığı ve güneş ışığı ile ölebildiği açıklandı. Bu açıklamanın ardından akıllara "Sıcaklığın virüse etkisi var mı?" sorusu geldi. Henüz bilimsel olarak kanıtlanmamakla birlikte oluşturulan rapordaki detaylarda yer alan bilgilere göre; yüksek sıcaklık ve güneş ışığı sayesinde yüzeylerdeki corona virüsün hızlıca ölmesine neden olduğu belirtildi. İşte haberine ilişkin detaylar!

Giriş Tarihi: 18.4.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 17:42 ABONE OL
CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLER | ABD’den koronavirüs için çarpıcı açıklamalar geldi! Sıcaklığın virüse etkisi var mı?

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınına ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle tedavi ve aşı çalışmalarına yönelik umut verici gelişmeler merakla beklenirken salgının merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri 'ndan salgınına yönelik açıklamaları geldi. DHS'nin yaptığı deneyler neticesinde corona virüsün yüksek sıcaklığa dayanamadığı ve güneş ışığı ile ölebildiği açıklandı. Bu açıklamanın ardından akıllara sıcaklığın koronavirüsle ilişki var mı, nedir gibi pek çok soru geldi. Öte yandan henüz bilimsel olarak kanıtlanmasa da yayınlanan rapora göre; güneş ışığı ve yüksek sıcaklık sayesinde yüzeylerdeki ya da mikrodamlacıklar içinde bulunan corona virüs hızlıca ölebiliyor.

ABD'DEN CORONA VİRÜSÜNE İLİŞKİN ÇARPICI RAPOR!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen 'den açıklama geldi. 'nın (DHS), yaptığı deneyler neticesinde koronavirüs () yüksek sıcaklığa dayanamadığı ve güneş ışığıyla ölebildiği açıklandı.

İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar!

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CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLER | ABD’den koronavirüs için çarpıcı açıklamalar geldi! Sıcaklığın virüse etkisi var mı?
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