CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLER | ABD’den koronavirüs için çarpıcı açıklamalar geldi! Sıcaklığın virüse etkisi var mı?

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınına ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle tedavi ve aşı çalışmalarına yönelik umut verici gelişmeler merakla beklenirken salgının merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı'ndan koronavirüs salgınına yönelik son dakika açıklamaları geldi. DHS'nin yaptığı deneyler neticesinde corona virüsün yüksek sıcaklığa dayanamadığı ve güneş ışığı ile ölebildiği açıklandı. Bu açıklamanın ardından akıllara sıcaklığın koronavirüsle ilişki var mı, nedir gibi pek çok soru geldi. Öte yandan henüz bilimsel olarak kanıtlanmasa da yayınlanan rapora göre; güneş ışığı ve yüksek sıcaklık sayesinde yüzeylerdeki ya da mikrodamlacıklar içinde bulunan corona virüs hızlıca ölebiliyor.

ABD'DEN CORONA VİRÜSÜNE İLİŞKİN ÇARPICI RAPOR!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'den açıklama geldi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS), yaptığı deneyler neticesinde koronavirüs (Covid-19) yüksek sıcaklığa dayanamadığı ve güneş ışığıyla ölebildiği açıklandı.

İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar!