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Dünya bu haberini konuşuyor: Corona virüs hastası anlattı! ‘Bir haftada iyileştim’

Dünya salgını ile topyekûn mücadelesine devam ederken, her geçen gün yeni haberleri geliyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 1 milyon 250 binden fazla insanda görülen virüs, 150 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Almanya’da Ebola’ya karşı üretilen ve corona virüs tedavisinde de umut veren Remdevisir isimli ilaç ülkenin gündemine oturdu. Corona virüse yakalanan 42 yaşındaki adam, bu ilacı kullanarak bir haftada sağlığına kavuştuğunu anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 18.4.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 14:08 ABONE OL
Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Corona virüs hastası anlattı! ‘Bir haftada iyileştim’

Corona virüs salgını dünya üzerindeki etkilerini yoğun bir şekilde hissettirmeye devam ederken, Almanya'dan gelen haberi dünyanın gündemine oturdu. Almanya'da corona virüse yakalanan Curtis Warren Puckett adlı hasta, Ebola virüsüne karşı geliştirilmiş olan ve corona virüs tedavisinde de umut verici sonuçları gözlenen Remdevisir ilacıyla sağlığına kavuştuğunu söyledi.

'DÖRT GÜN SONRA ATEŞ VE ÖKSÜRÜK TAMAMEN GİTTİ'

Yaşadıklarını Alman Bild gazetesine anlatan 42 yaşındaki Puckett, "İlk uygulamadan sonra ateşim 38.8'e indi. Damar yoluyla enjeksiyon devam etti, dört gün sonra ateş ve öksürük tamamen gitti." diye konuştu.

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Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Corona virüs hastası anlattı! ‘Bir haftada iyileştim’
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