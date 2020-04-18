Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Corona virüs hastası anlattı! ‘Bir haftada iyileştim’

Corona virüs salgını dünya üzerindeki etkilerini yoğun bir şekilde hissettirmeye devam ederken, Almanya'dan gelen son dakika haberi dünyanın gündemine oturdu. Almanya'da corona virüse yakalanan Curtis Warren Puckett adlı hasta, Ebola virüsüne karşı geliştirilmiş olan ve corona virüs tedavisinde de umut verici sonuçları gözlenen Remdevisir ilacıyla sağlığına kavuştuğunu söyledi.

'DÖRT GÜN SONRA ATEŞ VE ÖKSÜRÜK TAMAMEN GİTTİ'

Yaşadıklarını Alman Bild gazetesine anlatan 42 yaşındaki Puckett, "İlk uygulamadan sonra ateşim 38.8'e indi. Damar yoluyla enjeksiyon devam etti, dört gün sonra ateş ve öksürük tamamen gitti." diye konuştu.