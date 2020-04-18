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Son dakika: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi.
Giriş Tarihi: 18.4.2020 19:02Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 19:11ABONE OL
Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi.