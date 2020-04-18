Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi

Son dakika: 'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi

'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan nedeniyle can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Son olarak 'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.4.2020 19:02 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 19:11 ABONE OL
Son dakika: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi

Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi.

Son dakika haberi: İngiltere'de coronavirüs gerçeği! İngiltere'de binlerce kişi ölüme terk edildi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA