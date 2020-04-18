Küresel kaosta son durum

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son gelişmeler şöyle:Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 219 bini aştı, 151 bin kişi hayatı kaybetti. İyileşenlere sayısı 566 bine yükseldi.ABD'de can kaybı son 24 saatte 2 bin 296 artarak 33 bin 286'ya yükseldi. Virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 31 bin 692 artışla, 671 bin 425 oldu.Belçika ve Hollanda da salgını ağır geçiriyor. Nüfusu 11.5 milyon olan Belçika'da ölü sayısı 5 bini geçti. 17 milyonluk Hollanda'da 3 bin 315 kişi hayatını kaybetti.Can kaybı Fransa'da 18 bin 681 olurken, Almanya'da 4 bini geçti.Rusya'da son 24 saatte 4 bin yeni vaka tespit edildi. Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı" dedi.İran'da hayatını kaybedenler 4 bin 958'e ulaştı.Avustralya Başbakanı Scott Morrison, sosyal mesafeyle ilgili önlemlerin bir yıl devam edebileceğini söyledi.Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Ekonomik Komisyonu, yeterli önlem alınmaması durumunda Afrika'da en az 300 bin kişinin ölebileceğini açıkladı.DSÖ Afrika Bölgesi Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, ABD'nin örgüte mali desteği kesmesinin Afrika'da hastalıklara karşı verilen mücadeleyi sekteye uğratacağını söyledi.