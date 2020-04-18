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Sığınmacı korkusu coronavirüsü unutturdu: Mars'tan da gelseler kabul etmiyoruz

: Dünya ile kasıp kavrulurken, 'da gündem sığınmacılar. Ülkenin, 'daki sığınmacıları kabul edeceğine dair haberleri eleştiren Bulgaristan Milliyetçi Hareket partili Avrupa Parlamentosu Vekili Angel Cambazki, "Mars'tan gelseler dahi sığınmacıları kabul etmeyeceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 18.4.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 10:00 ABONE OL
Sığınmacı korkusu coronavirüsü unutturdu: Mars'tan da gelseler kabul etmiyoruz

Bulgaristan'ın Yunanistan'daki sığınmacıları kabul edeceğine dair haberleri eleştiren Bulgaristan Milliyetçi Hareket partili Avrupa Parlamentosu vekili Angel Cambazki, 'Mars'tan gelseler dahi sığınmacıları kabul etmemeleri gerektiğini' söyledi.

Cambazki, Facebook hesabından bir ileti paylaşarak Batı basınında çıkan, Bulgaristan'ın AB'de oluşturulan bir plana istinaden Yunanistan'daki kamplarda yaşayan sığınmacıları kabul edeceğinin belirtildiği haberlere tepki gösterdi.

Cambazki, "Bulgaristan, isterse Yunanistan, Timbuktu veya Mars'tan olsun, sığınmacılarla ilgili hiçbir plana dahil olamaz, olmamalı ve olmayacak. Bunun yeni bir yalan haber olduğunu umuyorum. Eğer yalan haber değilse bu, çok mantık dışı ve sorumsuzca bir karar olur" dedi.

Bulgar vekil, söz konusu plana katılımın mevcut durum göz önünde alındığında da imkansız olduğunu kaydetti.

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Sığınmacı korkusu coronavirüsü unutturdu: Mars'tan da gelseler kabul etmiyoruz
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