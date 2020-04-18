Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, eylemcilere destek verdi, New York Valisi'ne yüklendi: Sesini kes!

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat valilerin yönetimindeki bazı eyaletlerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı yapılan protestolara desteğini belirtirken, New York Valisi Andrew Cuomo'ya da "Sesini kes" mesajını verdi.

Trump, Demokrat valilerin yönetiminde olan Minnesota, Michigan ve Virginia eyaletlerinde, Kovid-19 önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestolara Twitter üzerinden arka çıktı. Söz konusu mesajlarında Trump, protestocuların da slogan olarak kullandığı, "Minnesota'ya özgürlük" ve "Michigan'a özgürlük" ifadelerine yer verdi.

VIRGINIA'DAKİ SİLAH SAHİBİ OLMA ŞARTLARININ AĞIRLAŞTIRILMASINI ELEŞTİRDİ

Virginia için attığı tweetinde de halka silah taşıma hakkı tanıyan ABD anayasasının ikinci maddesine işaret eden Trump, "Virginia'ya özgürlük, 2. maddedeki haklarınızı koruyun. Bu hakkınız kuşatma altında." değerlendirmesini yaptı.

Virginia'nın Demokrat Valisi Ralph Northam, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından eyaletteki silah satış şartlarını ağırlaştırmıştı.

Öte yandan, ABD'de eyalet valililerinin "Evde kalın" talimatları da dahil olmak üzere virüs önlemlerinin sürelerinin uzatılması, protestolara yol açtı.

TRUMP, VİRÜS ÖNLEMLERİNİN MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE GEVŞETİLMESİNDEN YANA

Michigan'daki protestolarda ise silahlı grupların olması ülke gündemini meşgul ederken ilerleyen günlerde protestoların daha çok eyalete yayılması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump virüs önlemlerinin mümkün olan en kısa sürede gevşetilerek hayatın normale dönmesi gerektiğini savunuyor. Beyaz Saray dün bu bağlamda, önlemlerin 3 aşamalı olarak gevşetilmesine yönelik bir plan yayımlamış, nihai kararı eyalet valilerine bırakmıştı.

TRUMP'TAN NEW YORK VALİSİNE 'SESİNİ KES' MESAJI

Öte yandan Trump, Twitter hesabından New York Valisi Andrew Cuomo'ya da yüklenerek "Vali Cuomo, vaktini daha çok işe ve daha az şikayete ayırmalı. Buradan yürü git ve işini yap. Sesini kes." ifadesini kullandı.

New York'a diğer tüm eyaletlerden daha çok para ve ekipman desteği sağlandığına işaret eden Trump, "Binlerce hastane yatağı inşa ettik, bunlara ihtiyaç duymadınız ya da kullanmadınız. Sizin önceden edinmeniz gereken çok sayıda solunum cihazını biz verdik, yapmanız gereken test yardımını da biz ulaştırdık. Ama sizden hiç teşekkür duymadık. Virüse ilişkin sayılarınız hiç iyi değil. Az laf, çok iş." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Eyaletler test kapasitelerini artırmalı." çağrısı da yaptı.

60-65 BİN ÖLÜM OLACAĞINI TAHMİN EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının artışının bittiğine inandığını ve virüs nedeniyle can kayıpları konusundaki beklentilerinin 60 ila 65 bine düştüğünü açıkladı.

Tünelin sonunda ışık olduğunu vurgulayan Trump, "Aldığımız önlemlerle belki de milyonlarca hayat kurtardık. Yakın zamana kadar virüs nedeniyle 100 ila 240 bin kişinin ölmesi bekleniyordu. Ancak artık 100 binin altında ölüm olacağını düşünüyoruz. 60 ila 65 bin ölümün yaşanacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Salgının artışının bittiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"184 ÜLKE BU VİRÜSÜN ACISINI YAŞIYOR"

Trump, koronavirüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddialarına ilişkin de "Bu konuyu araştırıyoruz ama şu anda bu ihtimal mantıklı geliyor. Virüsün bir tür yarasadan bulaştığını söylüyorlar ama bu yarasa Vuhan'daki canlı hayvan pazarında satılmıyordu. 40 mil ötedeydi. Çok tuhaf şeyler oluyor. Araştırıp göreceğiz." ifadesini kullandı.

Virüsün Çin'den çıkıp tüm dünyaya yayıldığını söyleyen Trump, "184 ülke şimdi bu virüsün acısını yaşıyor. Bu çok kötü. Virüs ilk başladığında, konu çok kolay bir şekilde çözülebilirdi." görüşünü paylaştı.

Trump, Twitter'dan Kovid-19 salgınının çıktığı ülke olan Çin'e yönelik açıklamada bulundu. Yeni tip koronavirüs için "görünmez düşman" ifadesini kullanan Trump, paylaşımında şunları kaydetti: "Çin, görünmez düşmandan dolayı yaşamını kaybeden kişilerin sayısını iki kat artıran bir açıklamada bulundu. Aslında ölümler açıklananın çok ötesinde ve ABD'deki ölümlerden de daha çok. ABD, Çin'in yanına bile yaklaşamaz."

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