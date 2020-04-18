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! çöktü! Gıda alabilmek için bileziklerini rehin veriyorlar! Devletin yerine mafya yardım yapıyor...

, ile mücadelede sınıfta kalırken, yaşam koşulları giderek zorlaşıyor. Ekonomi ve sağlık sisteminin çöktüğü ülkelerin başında gelen 'da gıda alabilmek için halk bilezihlerini rehin veriyor. Birçok kişi ise gıda alamadan evlerine elleri boş dönüyor. Ülkede, devletin yapması gereken yardımları mafyaların yapmaya başladığına dair de basında sık sık yer alıyor.

Giriş Tarihi: 18.4.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 10:50 ABONE OL
Son dakika! Avrupa çöktü! Gıda alabilmek için bileziklerini rehin veriyorlar! Devletin yerine mafya yardım yapıyor...

Avrupa'da koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ülkelerden İtalya'da derinleşen ekonomik kriz halkı zora soktu. Bir aydır karantina altında geçim sıkıntısı çeken Torino şehrinde halk, gıda ürünü alabilmek için değerli eşyalarını rehin bırakıyor. İtalya'nın üçüncü büyük şehri Torino'da rehin işleminin merkezi olan Monte dei Pegni'de uzun kuyruklar oluştu.

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en ağır etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da derinleşen ekonomik kriz de halkı etkilemeye başladı.

İtalyan gazetesi La Stampa'nın haberine göre bir aydır karantina şartları altında geçim sıkıntısı çeken Torino şehrinde halk, gıda alabilmek amacıyla değerli eşyalarını rehin karşılığı vermeye başladı.

Torino'da rehin işinin yapıldığı Monte dei Pegni'de sabah saatlerinden itibaren uzun kuyrukların oluştuğu, karantina tedbirleri nedeniyle gün içinde kısıtlı sayıda kişinin değerli eşyalarını paraya dönüştürebildiğine dikkat çekilen haberde, çoğu kişinin eli boş şekilde evlerine döndüğü de kaydedildi.

Kuzey İtalya'da bulunan Torino, Roma ve İtalya'dan sonra ülkenin en büyük üçüncü şehri konumunda. Şehirde salgın nedeniyle yaşanan ekonomik kriz sonucu yoğun işten çıkarmalar ve ücretsiz izinler yaşandı.

Geçen hafta mafyanın ekonomik darboğaz yaşayan İtalyan şehirlerinde halka yardım yapmaya başladığı ve devletin yerini aldığına yönelik haberler medyaya yayınlanmıştı.

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Son dakika! Avrupa çöktü! Gıda alabilmek için bileziklerini rehin veriyorlar! Devletin yerine mafya yardım yapıyor...
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