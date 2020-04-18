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Son dakika haberi: İngiliz hemşire'den an donduran itiraf! "Fişi çekiyoruz"

salgını 'de sağlık sistemini adeta çökme noktasına getirdi. Coronavirüs vaka ve ölü sayısı hızla artan İngiltere'den krkunç haberler geliyor. Edinilen son dakika habere göre; İngiliz bir başhemşire kan donduran itiraflarda bulundu. Gündeme bomba gibi düşen İtiraflarda hemşire coronavirüs tedavisi gören ve iyileşme ihtimaline şüphe ile bakılan coronavirüs hastalarının solunum cihazlarının fişlerini kendilerinin çektiğini dile getirdi. İngiliz hemşire, coronavirüs tedavisimde solunum cihazlarının hayati önem taşıdığını belirtirken bazen o insnların ölümünden kendimi sorumlu tutuyorum dedi.

Giriş Tarihi: 18.4.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 13:06 ABONE OL
Son dakika haberi: İngiliz hemşire'den an donduran itiraf! Fişi çekiyoruz

"İyileşemeyen hastların fişlerini biz çekiyoruz." Corona virus (koronavirüs) nedeniyle her gün yüzlerce insanın can verdiği İngiltere,
bir hemşirenin bu itirafını konuşuyor.

İngiltere'de bir başhemşire, iyileşme ihtimali düşük olan koronavirüs hastalarının bağlı olduğu solunum cihazının fişlerini kendilerinin çektiğini açıkladı.

İngiliz Hemşire'den kan donduran corona virüsü tedavisi açıklaması "Fişi çekiyoruz" | Video

"ÖLÜMLERİNDEN SORUMLUYUM"

BCC'ye konuşan Huanita Nitla, koronavirüs tedavisinde solunum cihazlarının hayati önem taşıdığını söyledi, "bazen o insanların ölümünden sorumlu olduğumu düşünüyorum" dedi.

Başhemşire ayrıca, meslektaşı olan 50'li yaşlarda bir koronavirüs hastasının tedavisini sonlandırdığını da anlattı.

Hemşire Nitla, hastanın fişinin çekmeden önce kızıyla telefonda görüşmesine izin vererek son arzusunu yerine getirdiğini de aktardı.108 bini geçen vaka ve 14 bin 500'ü geçen ölüm sayısıyla İngiltere, koronavirüsle mücadelede en zor günleri yaşayan ülkeler arasında bulunuyor.

Hastanelere başvurular çok büyük oranda arttığı için, yoğun bakım ünitelerinin kapasitesi yetersiz kalıyor.

Solunum cihazı, insülin pompası, oksijen tüpü ve birçok ilaç ya bulunamıyor ya da bunlara erişimde sıkıntısı yaşanıyor.

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Ölümün eşiğinden hayata dönüş

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Son dakika haberi: İngiliz hemşire'den an donduran itiraf! "Fişi çekiyoruz"
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