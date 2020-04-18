Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA! İlginç coronavirüs görüntüleri! Mağazanın kapısı başka, içerisi başka ülkede...

! İlginç görüntüleri! Mağazanın kapısı başka, içerisi başka ülkede...

! salgını dünyada ilginç görüntüleri de beraberinde getiriyor. Birbirine sınır olan ülkeler farklı tavırlar ve kararlar alabiliyor. Bu da sınırların birleştiği kasabalarda bazı zorlukları beraberinde getiriyor. , coronavirüse karşı sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulamazken, daha radikal ve sert tedbirler alıyor. İki ülkenin sınırının birleştiği Baarle - Nassau kasabasında ülke sınırları evlerin, mağazaların tam ortasından geçebiliyor. Bir evin mutfağı Belçika, salonu Hollanda'da olabiliyor. Aynı şekilde bir mağazanın kapısı Hollanda, içerisi Belçika'da olabiliyor. Bu da sokağa çıkma yasağı uygulayan ve uygulamayan iki ülke arasında ilginç kararlara sebebiyet verebiliyor. İşte dikkat çeken görüntüler ve haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.4.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 16:16 ABONE OL
SON DAKİKA! İlginç coronavirüs görüntüleri! Mağazanın kapısı başka, içerisi başka ülkede...

"Bebek tulumu mu? Maalesef veremiyoruz, çünkü onlar mağazanın kısmında..."

Birkaç haftadan bu yana, merkezli tekstil mağazası zinciri Zeeman'ın, Baarle - Nassau kasabasındaki şubesinde çalışanlarla müşteriler arasında buna benzer konuşmalara sıkça rastlamak mümkün.

Çünkü, giriş kapısı Hollanda'da olan mağazanın, bir bölümü Belçika'da. Yani sınır çizgisi, bu kasabadaki birçok binada olduğu gibi, mağazanın ortasından geçiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika, eczane, süpermarket, gazete bayii ve bankalar dışındaki tüm mağazaları kapatarak, sokağa çıkma yasağı uygularken, Hollanda'da böyle bir yasak söz konusu değil.

O nedenle tekstil mağazasının Hollanda'da kalan bölümü açık. Ancak sınırın Belçika tarafına kırmızı bir şerit çekilerek, alışverişe kapatılmış. Bu nedenle, Belçika tarafında kalan ürünlerin satışı yapılmıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! İlginç coronavirüs görüntüleri! Mağazanın kapısı başka, içerisi başka ülkede...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA