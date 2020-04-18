SON DAKİKA! İlginç coronavirüs görüntüleri! Mağazanın kapısı başka, içerisi başka ülkede...

"Bebek tulumu mu? Maalesef veremiyoruz, çünkü onlar mağazanın Belçika kısmında..."

Birkaç haftadan bu yana, Hollanda merkezli tekstil mağazası zinciri Zeeman'ın, Baarle - Nassau kasabasındaki şubesinde çalışanlarla müşteriler arasında buna benzer konuşmalara sıkça rastlamak mümkün.

Çünkü, giriş kapısı Hollanda'da olan mağazanın, bir bölümü Belçika'da. Yani sınır çizgisi, bu kasabadaki birçok binada olduğu gibi, mağazanın ortasından geçiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle Belçika, eczane, süpermarket, gazete bayii ve bankalar dışındaki tüm mağazaları kapatarak, sokağa çıkma yasağı uygularken, Hollanda'da böyle bir yasak söz konusu değil.

O nedenle tekstil mağazasının Hollanda'da kalan bölümü açık. Ancak sınırın Belçika tarafına kırmızı bir şerit çekilerek, alışverişe kapatılmış. Bu nedenle, Belçika tarafında kalan ürünlerin satışı yapılmıyor.