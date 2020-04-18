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Son dakika: 'i 9 Mayıs'a kadar uzatacak

Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin (), kapsamı küçültülerek 9 Mayıs'a kadar uzatılacağını açıkladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.4.2020 22:57 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 22:58 ABONE OL
Son dakika: İspanya OHAL'i 9 Mayıs'a kadar uzatacak

Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a karşı mücadelede gelinen son durumu değerlendirdi.

"Henüz temkinli olmamız gerekse de virüsün yayılmasını yavaşlatmayı başardık." diyen Pedro Sanchez, mevcut durumda 26 Nisan'da sona erecek olan OHAL'i 9 Mayıs'a kadar uzatacaklarını ama bazı tedbirleri kaldıracaklarını bildirdi.

Sanchez, küçük yaştaki çocukların 27 Nisan'dan itibaren yanlarında ebeveynleriyle kısa mesafelerde ve belirli saatlerde sokağa çıkmasına izin vereceklerini söyledi.

Bir aydan uzun süredir OHAL'e uyan ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayan İspanyollara teşekkür eden Başbakan Sanchez, "Halkımızın, aldığımız önlemlere ve tecrite gösterdiği saygı sayesinde binlerce insanın hayatını kurtardık." dedi.

Sanchez, OHAL kapsamında alınan kararların hiçbirinin "nihai olmadığını" vurgulayarak, gelecek yeni verilere göre önlemlerin revize edileceğini kaydetti.

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Kovid-19'a karşı mücadelede Avrupa Birliği'ne (AB) "dayanışma ve birlik" mesajını yineleyen Pedro Sanchez, "Avrupa hepimiziz ve şimdi bunu göstermemiz gerekiyor. Dayanışma ve birlik olmadan gelecek olmaz. AB, Avrupa karşıtı popülizm kurtlarının, bu krizi kendileri için bir fırsata çevirip 'nefret' mesajı yaymasına izin vermemeli." diye konuştu.

"KADEMELİ NORMALLEŞME" SÜRECİ
Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da sol koalisyon hükümeti, "aşı bulunmadan tam olarak normal yaşama dönülemeyeceğini" her seferinde vurgularken, virüse karşı mücadelesinde elde ettiği başarıya göre "kademeli normalleşme süreci"ni başlatmayı planlıyor.

Sağlığın yanı sıra ekonomik olarak da demokrasi tarihinin en büyük krizini yaşayan İspanya'da bazı bakanlar, otel, restoran ve kafeteryaların yıl sonundan önce açılmasının zor olduğu görüşünü paylaşıyor.

Ülkede 14 Mart'ta kapatılan okulların, bu yılki öğretim sezonunda bir daha açılması öngörülmüyor.

İspanya'da Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 20 bin 43 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 191 bin 726'ya ulaştı.

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Son dakika: İspanya OHAL'i 9 Mayıs'a kadar uzatacak
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