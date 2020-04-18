SON DAKİKA: Pentagon operasyonun görüntülerini paylaştı!

ABD öncülüğündeki koalisyonun güçleri Irak'ın Kerkük yakınlarında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı, Irak'ın Kerkük yakınlarında bulunan DEAŞ terör örgütüne ait sığınakları bombaladı.

Son dakika: ABD'nin Irak'taki terör sığınaklarını bombalama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

CJTF-OIR'den yapılan açıklamada, operasyonu Irak Silahlı Kuvvetleri'nin (ISF) yaptığı, ABD Hava Kuvvetleri'nin ise İHA'lar ve F-15 ile hava desteği sağladığı aktarıldı. Geçtiğimiz hafta yapıldığı belirtilen operasyonda 23 DEAŞ terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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