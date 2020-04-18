Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Pentagon operasyonun görüntülerini paylaştı!

SON DAKİKA: Pentagon operasyonun görüntülerini paylaştı!

Merkez Komutanlığı’na bağlı Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı ’ta bulunan sığınaklarını bombaladı. Operasyonda, 23 DEAŞ terör örgütü üyesinin öldürüldüğü bildirildi. Pentagon, DEAŞ'a yönelik operasyonun görüntülerini paylaştı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 18.4.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 12:30 ABONE OL
SON DAKİKA: Pentagon operasyonun görüntülerini paylaştı!

ABD öncülüğündeki koalisyonun güçleri Irak'ın Kerkük yakınlarında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı, Irak'ın Kerkük yakınlarında bulunan DEAŞ terör örgütüne ait sığınakları bombaladı.

Son dakika: ABD'nin Irak'taki terör sığınaklarını bombalama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

CJTF-OIR'den yapılan açıklamada, operasyonu Irak Silahlı Kuvvetleri'nin (ISF) yaptığı, ABD Hava Kuvvetleri'nin ise İHA'lar ve F-15 ile hava desteği sağladığı aktarıldı. Geçtiğimiz hafta yapıldığı belirtilen operasyonda 23 DEAŞ terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Abdulhamithan türbesinde hakaret yağdırmıştı! Kıskıvrak yakalandı Son dakika! Avrupa çöktü! Gıda alabilmek için bileziklerini rehin veriyorlar! Devletin yerine mafya yardım yapıyor... Sığınmacı korkusu coronavirüsü unutturdu: Mars'tan da gelseler kabul etmiyoruz

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Pentagon operasyonun görüntülerini paylaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA