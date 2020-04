100 ünlü isim ‘Tek Dünya’ için bir arada

DÜNYACA ünlü isimler pandemiye karşı sahneye çıktı. Aralarında Rolling Stones, Paul McCartney, Billie Eilish, Elton John, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Celine Dion ve Taylor Swift gibi isimlerin yer aldığı 100 sanatçı, Kovid-19 salgınında ön saflarda mücadele edenlere destek için online konser verdi.

İNTERNETTEN YAYIN



"One World - Together At Home" (Tek Dünya - Birlikte Evdeyiz) isimli konser 8 saat sürdü. Etkinliği ABD'nin önde gelen talk show sunucularından Jimmy Fallon, Stephen Colbert ve Jimmy Kimmel sundu. Evlerinden dev konser veren isimler Türkiye saati ile cumartesiyi pazara bağlayan gece sahne almaya başladı. Konser, YouTube, Twitter, Facebook gibi ağlar üzerinden canlı yayınlandı. Konser bugünden itibaren de TV kanallarında da yayınlanacak. Etkinlik sayesinde toplanan bağışlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19 Dayanışma Fonu'na verilecek.