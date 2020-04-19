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'da 'na sıçradı: 40 bürokratın testi pozitif çıktı

Dünyayı kasıp kavuran salgını tüm hızıyla sürüyor. ’nda çalışan 40 kişinin koronavirüs (Coivd-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi. Afganistan Devlet Başkanı ’nin ise kendini izole ettiği ve etkinliklere telekonferans yoluyla katıldığı belirtildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 19.4.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 18:16 ABONE OL
Afganistan'da koronavirüs Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na sıçradı: 40 bürokratın testi pozitif çıktı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını tüm hızıyla sürüyor. Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çalışan 40 kişinin koronavirüs (Coivd-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Gani'nin enfekte ya da test olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan testi pozitif çıkan 40 kişinin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çalışan idari personel olduğu ve aralarında Ulusal Güvenlik Konseyi ve Genelkurmay Başkanlığı'nda çalışan üst düzey bir yetkilinin yer aldığı belirtildi.

BİR ÇOK ÜST DÜZEY YETKİLİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İngiliz medyasına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Afgan yetkili, devletin üst düzey kademesinde çalışan bir çok kişinin testinin pozitif çıktığını ve enfekte olanların karantinaya alındığı bildirildi.

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Afganistan'da koronavirüs Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na sıçradı: 40 bürokratın testi pozitif çıktı
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