Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 20:14 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 20:31 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.

Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA