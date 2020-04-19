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'tan Çin ve açıklaması! "O sayılar doğru değil kasten yaptılarsa bedelini ödeyecekler"

virüsün en fazla can kaybına neden olduğu ülke olan 'den haberleri peş peşe geliyor! Türkiye saati ile gece yarısı 03:00'te açıklamalarda bulunan ; Çin'de devletin açıkladığı resmi ölüm sayısının gerçek olmadığını dünyada en fazla ölümünün Çin'de görüldüğünü ifade etti. Trump ayrıca; Çin'in bu virüsün yayılışında kasten payı olabileceğini de vurguladı. Avrupa'dan daha fazla ölüm olmasının nüfusla ilgili olduğunu belirten Donald Trump'ın çok konuşulacak son dakika açıklamaları haberimizde. Öte yandan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bine yükseldi.

AJANSLAR Dünya
Giriş Tarihi: 19.4.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 10:32 ABONE OL
Donald Trump'tan son dakika Çin ve corona virüs açıklaması! O sayılar doğru değil kasten yaptılarsa bedelini ödeyecekler

Dünyayı sarsan salgınının ilk aşamasında çok fazla vakanın görülmediği 'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün daha da artıyor. Son resmi açıklamaya göre vaka sayısı 734 bine yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 39 bin oldu. Ölümlerin 17 bini New York eyaletinde görüldü. ABD Başkanı 'ın açıklamaları ise çok konuşulacak! Çin'de ortaya çıkan corona virüsün kasten yapılma olasılığından bahseden Trump; 'Çin bu yaşananların bedelini ödeyecek!' dedi. Trump ayrıca ölüm oranlarını Avrupa ülkeleriyle de kıyasladı.

ABD'deki ölüm oranlarını nüfusa oranla Batı Avrupa ülkeleri ile karşılaştıran Trump, ''Ölüm oranımız muhtemelen Almanya hariç, diğer Batı Avrupa ülkelerinden çok daha düşük. Birleşik Krallık, İsviçre, Belçika, İtalya, Fransa bu ülkeler arasında yer alıyor. İspanya'nın ölüm oranı ise ABD'den yaklaşık 4 kat daha fazla.'' dedi.

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Donald Trump'tan son dakika Çin ve corona virüs açıklaması! "O sayılar doğru değil kasten yaptılarsa bedelini ödeyecekler"
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