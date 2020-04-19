Donald Trump'tan son dakika Çin ve corona virüs açıklaması! "O sayılar doğru değil kasten yaptılarsa bedelini ödeyecekler"

Dünyayı sarsan corona virüs salgınının ilk aşamasında çok fazla vakanın görülmediği ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün daha da artıyor. Son resmi açıklamaya göre corona vaka sayısı 734 bine yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 39 bin oldu. Ölümlerin 17 bini New York eyaletinde görüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın son dakika açıklamaları ise çok konuşulacak! Çin'de ortaya çıkan corona virüsün kasten yapılma olasılığından bahseden Trump; 'Çin bu yaşananların bedelini ödeyecek!' dedi. Trump ayrıca ölüm oranlarını Avrupa ülkeleriyle de kıyasladı.

ABD'deki ölüm oranlarını nüfusa oranla Batı Avrupa ülkeleri ile karşılaştıran Trump, ''Ölüm oranımız muhtemelen Almanya hariç, diğer Batı Avrupa ülkelerinden çok daha düşük. Birleşik Krallık, İsviçre, Belçika, İtalya, Fransa bu ülkeler arasında yer alıyor. İspanya'nın ölüm oranı ise ABD'den yaklaşık 4 kat daha fazla.'' dedi.