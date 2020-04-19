İngiltere’de koruyucu kıyafetler tükeniyor

İNGİLTERE'DEKİ hastanelerde koruyucu ekipman azlığı nedeniyle sağlık personelinin tek kullanımlık bazı malzemeleri tekrar kullanmalarının istenmesi tepki ve endişeyle karşılandı. Hastanelerin yoğun bakım servislerinde kullanılan önlük stokunun bu hafta sonu tükenebileceği uyarıları yapılıyordu. Doktor ve hemşireleri temsil eden sendikalar, bu durumda sağlık personelinin hastaları tedavi etmeme kararı alabileceğini açıkladı. Hükümet, hastanelerin ihtiyacı olan ekipmanı tedarik etmeye çalıştığını belirtti.

YIKAYIP TEKRAR GİYİYORLAR



Ancak Ulusal Sağlık Sistemi NHS'e malzeme tedarik eden kuruluşun başkanı Chris Hopson Twitter'da paylaştığı mesajda, "Sıvı geçirmez uzun kollu laboratuvar önlük stoklarımız önümüzdei 24 ila 48 saat içinde tükenme aşamasına geldi" diye yazdı. Koronaya karşı özel koruyucu önlük bulunamadığı durumlarda normal önlük giymeleri veya bazı malzemelerin yıkanarak tekrar kullanılması tavsiye edildi.

ESAS RİSK DOZ ÜRETMEK



Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmalar sürüyor. Oxford Üniversitesi profesörleri de geçtiğimiz günlerde geliştirdikleri aşının eylül ayı gibi hazır olacağını müjdelemişti. Oxford Üniversitesi'nden Sir John Bell de aşı çalışmaları hakkında İngiliz basınına açıklamalar yaptı. İnsanlardaki ilk testlere başladıkları, tüm aşı testlerinin ağustos ortası gibi biteceğini söyleyen Bell, esas tehdidin milyarlarca doz üretmek olduğunu söyledi.