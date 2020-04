İyileşenlerin sayısı 590 bini aştı

KORONAVIRÜS salgını dünyanın ana gündemi olmaya devam ediyor. İşte son durum:

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 2 milyon 300 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı 590 bine, can kaybı ise 158 bine ulaştı.

Çin'de son 24 saat içinde ölen yok. Tedavileri devam eden bin 58 aktif Kovid-19 vakasının kaldığı açıklandı. Bu kişilerden de 85'inin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenleri sayısı 23 bin 227'ye yükseldi.

Rusya'da vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 785 arttı. Toplam vaka sayısı 36 bin 793'e ulaştı.

sayısı 5 bin 31'e yükseldi. Vaka sayısı ise 80 bin 868'e ulaştı. Başkent Tahran'da "düşük riskli" bazı işletmeler faaliyete başladı.

İspanya'da ölenlerin sayısı 565 artışla 20 bin 43'e çıktı. Vaka sayısı, 191 bin 726'ya ulaştı.

Fransa'da son 24 saatte 642 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 19 bin 323'e yükseldi.

Brezilya'da bir günde 217 kişinin ölümüyle can kaybı 2 bin 141'e yükseldi. Vaka sayısı 33 bin 682'ye çıktı.

Doğu Kudüs'te koronavirüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleşti.

Japonya'da koronavirüs vaka sayısı 10 bine ulaştı

Nijerya liderinin sağlık danışmanı koronadan öldü.

İsrail'deki Sourasky Sağlık Merkezi, ölmesi muhtemel hastaların yakınlarıyla vedalaşmasına izin veriyor. Koruyucu ekipman verilen hasta yakınları, 15 dakika ölüm döşeğindeki yakınlarını görebiliyor. Ülkedeki can kaybı ise 164'e ulaştı.

İran'da hayatını kaybedenlerin



60-65 BİN ÖLÜM BEKLENTİSİ



ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgınının artışının bittiğine inandığını ve virüs nedeniyle can kayıpları konusundaki beklentilerinin 60 ila 65 bine düştüğünü açıkladı. Tünelin sonunda ışık olduğunu söyleyen Trump, "Aldığımız önlemlerle belki de milyonlarca hayat kurtardık. Yakın zamana kadar virüs nedeniyle 100 ila 240 bin kişinin ölmesi bekleniyordu. Artık 100 binin altında ölüm olacağını düşünüyoruz. 60 ila 65 bin ölümün yaşanacağı bir döneme doğru gidiyoruz " dedi.