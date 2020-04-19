Kumsal yarım saatte doldu

eyaletinde son bir gün içinde Kovid -19 bağlantılı bin 413 ölümün yaşanmasına rağmen bazı kumsallar yeniden açıldı. Jacksonville'de kumsalların yasağın kaldırılmasından sadece 30 dakika sonra dolduğu görüldü. Öte yandan eyaletlerden bazıları kısmi olarak yasakları kaldırmaya başlıyor. İlk olarak Teksas eyaleti Kovid yasaklarını 20 Nisan'dan kaldıracak, Michigan, Wisconsin ve Idaho ise 1 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacak. New York eyaletinde ise yasakların en az mayıs ayı ortasına kadar sürmesi bekleniyor.