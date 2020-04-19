Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kumsal yarım saatte doldu

Kumsal yarım saatte doldu

Giriş Tarihi: 19.4.2020 ABONE OL
Kumsal yarım saatte doldu
FLORİDA eyaletinde son bir gün içinde Kovid -19 bağlantılı bin 413 ölümün yaşanmasına rağmen bazı kumsallar yeniden açıldı. Jacksonville'de kumsalların yasağın kaldırılmasından sadece 30 dakika sonra dolduğu görüldü. Öte yandan eyaletlerden bazıları kısmi olarak yasakları kaldırmaya başlıyor. İlk olarak Teksas eyaleti Kovid yasaklarını 20 Nisan'dan kaldıracak, Michigan, Wisconsin ve Idaho ise 1 Mayıs'tan itibaren yeniden açılacak. New York eyaletinde ise yasakların en az mayıs ayı ortasına kadar sürmesi bekleniyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kumsal yarım saatte doldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA