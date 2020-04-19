Kuzey Kore'den Trump'ın 'Kim'den güzel bir mektup aldım' açıklamasına yalanlama

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'den Trump'ın 'Kim'den güzel bir mektup aldım' açıklamasına yalanlama

, Başkanı Trump'ın, ülkenin lideri Kim'den "güzel bir mektup" aldığına ilişkin açıklamasının asılsız olduğunu bildirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.4.2020 22:59 ABONE OL

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı şekilde ülkenin lideri Kim Jong-un tarafından mektup gönderilmediği belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı'nın neden "asılsız" bir hikayeyi medyayla paylaştığının inceleneceği kaydedilirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin "bencil amaçlarla" kötüye kullanılmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Dün, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, Kuzey Kore lideri Kim'den "güzel bir mektup" aldığını söylemişti.

Trump, Kuzey Kore ile iyi çalıştıklarını ifade ederek, şayet kendisi başkan seçilmeseydi ABD'nin Kuzey Kore ile savaşa gireceğini ifade etmişti.

TRUMP'TAN KİM'E KOVİD-19 İLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ

Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'nın 22 Mart'taki haberinde, ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim'e mektup göndererek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği teklif ettiği bildirilmişti.

Trump'ın bu adımının Pyongyang yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedilen haberde, mektubun liderler arasındaki kararlı ilişkinin güzel bir örneği olduğu ancak bunun iki ülke ilişkileri açısından olumlu yorumlanmasında acele edilmemesi gerektiği vurgulanmıştı.

Kuzey Kore ile ABD arasında, geçen yıl şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim'de yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için 2019 sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.

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Kuzey Kore'den Trump'ın 'Kim'den güzel bir mektup aldım' açıklamasına yalanlama
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