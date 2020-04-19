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'de doktorlardan grevi

Güney Afrika ülkelerinden 'nin başkenti Blantyre'de görev yapan doktorlar, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı yeterli koruyucu araç gereç bulunmadığı gerekçesiyle grev başlattı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.4.2020 02:52 ABONE OL
Malavi'de doktorlardan corona virüs grevi

Başkent Blantyre'deki Devlet Hastanesi Direktörü Samson Mdolo, gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorlar ve hemşirelerin Kovid-19'a karşı mücadelede yeterli kişisel koruyucu ekipmana sahip olmaması nedeniyle grev başlattığını belirtti.

Hastanede eldiven, maske ve temiz su bulunmadığını aktaran Mdolo, "Ekipmanları olmadığı için sağlık personelleri risk altında. Ama şu anda hükümet ile görüşmeler yapıyoruz ve olumlu bir sonuç çıkacağını umuyoruz." dedi.

Mdolo, hükümet taleplerini sağlayana kadar çalışmayacaklarını ifade etti.

Ülkede şimdiye kadar 17 Kovid-19 vakası görülürken, 2 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Malavi'de doktorlardan corona virüs grevi
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