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'da silahlı saldırı: 47 kişi hayatını kaybetti

'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda ilk belirlemelere göre 47 kişi hayatını kaybetti. Katsina Emniyet Müdürü Gambo İsa, yerel basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz silahlı kişilerce Dutsinma, Danmusa ve Safana bölgelerine intikam saldırıları düzenlediğini belirtti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.4.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 19:05 ABONE OL
Nijerya'da silahlı saldırı: 47 kişi hayatını kaybetti

İsa, saldırılarda 47 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralıların hasteneye kaldırıldığını kaydeden İsa, saldırılarda ciddi ölçekli maddi hasar oluştuğunu dile getirdi.

İsa, söz konusu bölgelere hava ve kara operasyonları başlatıldığını ifade etti.

DAHA ÖNCE KÖYLÜLER ENGELLEMİŞTİ

Ulusal basında çıkan haberlerde ise silahlı kişilerin daha önce eyalette saldırı girişiminde bulunduğu ancak halkın buna izin vermediği belirtildi. Bu nedenle saldırıların intikam amaçlı yapıldığı değerlendiriliyor.

Nijerya'nın kuzeybatısı, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı kişiler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

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Nijerya'da silahlı saldırı: 47 kişi hayatını kaybetti
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