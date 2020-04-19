Putin’den özel korona ordusu

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı'ndan, koronavirüsün yayılımının engellenmesi kapsamında 10 bin kişiden oluşan özel kuvvetlerden bir birimin devreye girme olasılığı için hazırlık yapmasını istedi. Kremlin'in açıklamasına göre, görevlendirme metninde şu ifadeler yer alıyor: "Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, yeni koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla mücadeleye Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin özel güçleri ile olanaklarının dahil edilme ihtimaline ilişkin teklifler hazırlamakla görevlendirilmiştir."