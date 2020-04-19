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SABAH okurlarını yalnız bırakmadı

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında hem geçtiğimiz hafta hem de bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan etti. 31 ilde marketler ve büfelerin kapalı olması nedeniyle gazete okuyucuları için da harekete geçti ve okurlarını yalnız bırakmadı. SABAH’ın mobil araçlarıyla gazeteler kapı kapı dağıtıldı.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 16:11 ABONE OL
SABAH okurlarını yalnız bırakmadı

Türkiye korona virüse karşı tüm tedbirlerini alırken dünyaya da örnek olmaya devam ediyor. Özellikle ABD ve Avrupa'da maske savaşları yaşanırken ve sağlık sistemi çökerken Türkiye, modern hastaneleriyle hizmet veriyor.

SABAH OKURLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Hem geçtiğimiz hafta hem de bu hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta sonu ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ile kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık tutuldu. Gazete okuyucuları için de Turkuvaz Medya Grubu harekete geçti. Sokağa çıkma yasağı süresince büfelerin kapalı olması nedeniyle SABAH'ın mobil araçları hizmet verdi.

Sabah Gazetesi okurlarını yalnız bırakmadı! | Video

SABAH'IN MOBİL ARAÇLARI KAPI KAPI DOLAŞTI

Sabah Gazetesi okurları için sokağa çıkma yasağının olduğu 31 ilde sokak sokak, kapı kapı dolaştı. Okurlarını yalnız bırakmayan SABAH Gazetesi vatandaşların takdirini topladı.

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SABAH okurlarını yalnız bırakmadı
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