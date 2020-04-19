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| Ünlü oyuncunun ayağı nedeniyle kesildi!

Broadway oyuncusu Nick Cordero’nun eşi ’dan geldi. Tony Ödülü adayı yıldız iki haftadan fazla bir süredir hastalığı ile mücadele ediyor. Virüse yakalandıktan sonra doktor, ünlü aktörün ayağının kesilmesi gerektiğini söyledi. Corona virüsü nedeniyle ayağı kesildikten sonra durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cordero’nun eşi Amanda, kocasının corona virüsü nedeniyle sağ bacağının kesilmesinden sonra iyileşmeye başladığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 13:19 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Ünlü oyuncunun ayağı corona virüsü nedeniyle kesildi!

Başarılı aktör Nick Cordero corona virüse yakalandıktan sonra doktoru acı gerçeği açıkladı ve ayağının kesilmesi gerektiğini söyledi. Oyuncunun eşi Kloots, Instagram hesabIndan Cordero'nun sağlığıyla ilgili son durumu paylaşarak hayranları bilgilendirdi. Kloots, sosyal medya takipçilerine yaptığı açıklamada, 18'inci günün yoğun bakım ünitesinde geçtiğini söyledi. Açıklamaya göre, hastaneye kaldırılırken sağ bacağında pıhtılaşma sorunları yaşamaya başladı ve ayak parmakları kangren oldu. Kloots, pıhtılaşma sorunlarını düzeltmek için aldığı kan incelticilerin kan basıncını etkilediğini ve bağırsaklarında iç kanamaya neden olduğunu söyledi.

İşte, oyuncunun sağlık durumu ile ilgili detaylar...

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Son Dakika Haberi | Ünlü oyuncunun ayağı corona virüsü nedeniyle kesildi!
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