Son Dakika Haberi | Ünlü oyuncunun ayağı corona virüsü nedeniyle kesildi!

Başarılı aktör Nick Cordero corona virüse yakalandıktan sonra doktoru acı gerçeği açıkladı ve ayağının kesilmesi gerektiğini söyledi. Oyuncunun eşi Amanda Kloots, Instagram hesabIndan Cordero'nun sağlığıyla ilgili son durumu paylaşarak hayranları bilgilendirdi. Kloots, sosyal medya takipçilerine yaptığı açıklamada, 18'inci günün yoğun bakım ünitesinde geçtiğini söyledi. Açıklamaya göre, hastaneye kaldırılırken sağ bacağında pıhtılaşma sorunları yaşamaya başladı ve ayak parmakları kangren oldu. Kloots, pıhtılaşma sorunlarını düzeltmek için aldığı kan incelticilerin kan basıncını etkilediğini ve bağırsaklarında iç kanamaya neden olduğunu söyledi.

İşte, oyuncunun sağlık durumu ile ilgili detaylar...