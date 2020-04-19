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’den ikinci yardım operasyonu

Giriş Tarihi: 19.4.2020 ABONE OL
Türkiye’den ikinci yardım operasyonu
İNGILTERE Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda, Türkiye'den İngiltere'ye 250 bin koruyucu ekipman getirildiği açıklandı. Açıklamada, "İngiltere ile Türkiye arasında yapılan bir anlaşmanın ardından, N-95 maskesi, cerrahi maske ve koruyucu önlük içeren 250 bin adet koruyucu ekipman, ülke çapında hastanelere dağıtılmak üzere ulaştı" bilgisi verildi. İngiltere'de sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman sıkıntısı endişelere neden oluyor. Yetkililer, hastanelerde bu malzemelerin bu hafta sonu tükeneceği uyarısında bulunmuştu.
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Türkiye’den ikinci yardım operasyonu
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