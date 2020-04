patlak veren ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaosu devam ediyor. Salgının merkezi haline gelen ve 37 bini aşkın kişinin öldüğü ABD'de her geçen gün yeni bir iddia ortaya çıkıyor. Son olarak New York Times (NYT) gazetesi, Kovid-19 salgınının "merkez üssü" konumundaki ABD'deki yaşlı bakımevlerine dair çarpıcı bir iddia da bulundu. Gazetede yer alan haberde, yaşlı bakımevlerinde koronavirüs nedeniyle en az 6 bin 900 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Gazeteye konuşan Eski New York Vali Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıklarını Azaltma Komitesi Kurucusu Betsy McCaughey ise, yaptığı açıklama ile durumun vahemetini ortaya koydu. McCaughey, "Yaşlı bakım evleri toplu mezar gibi. Bu merkezler aşırı kalabalık ve yeterince personel yok. Tek bir Kovid-19 hastası bile kıyıma yol açıyor " ifadesini kullandı. Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi Başkanı ve Mississippi Vekili Bennie Thompson da bakım evlerinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek için ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Alex Azar'a bir mektup gönderdi. Mektupta, bakım evlerinde çalışan birçok kişiden mektup aldığını aktaran Thompson, tıbbi ekipmanlar ve kişisel koruma malzemelerinin dağıtımı noktasında sorunlar yaşandığını ve bakım evleri için nasıl bir yol izlendiğinin muamma olduğunu vurguladı. Huzurevleriyle ilgili bir başka iddia da İngiltere'den geldi. Telegraph gazetesinde yer alan haberde, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden huzurevi sakinlerinin sayısının 7 bin 500'e ulaşmış olabileceği iddia edildi.