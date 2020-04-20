Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 4 bin 642’ye yükseldi

’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 4 bin 642’ye yükseldi

'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 642'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 145 bin 742 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 104 kişi virüs nedeniyle öldü.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 20.4.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 10:13 ABONE OL
Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 4 bin 642’ye yükseldi

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 642'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 145 bin 742 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 104 kişi virüs nedeniyle öldü.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgında Almanya, 145 bin 742 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 642'ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 104 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 18 kişide daha virüs tespit edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 4 bin 642’ye yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA