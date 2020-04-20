Almanya'da kriz patlak verdi! Merkel çileden çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün düzenlediği basın toplantısında eyalet başbakanlarına "dikkatli olun" uyarısında bulundu. Merkel, önlemlerin erkenden kaldırılmaması çağrısı yaptı. Merkel, "Birlikte kararlaştırdığımız sınır alanlarının mümkün mertebe geniş değil, sıkı uygulanmasını istiyorum. Belki de bu kadar hızlı hareket etmemiz bir hata olabilir" dedi. Başbakan, dükkanların açılması kararının etkilerinin 14 gün sonra belli olacağını belirterek, "Bu zaman dilimi karar verilmesini bu kadar zorlaştırıyor" diye konuştu.

DAHA BAŞINDAYIZ

Halen çok dikkatli olunması gerektiğine dikkat çeken Angela Merkel, "Bir saniye dahi olsun kendimizi güvende hissetmemeliyiz. Göz göre göre virüsün yeniden yayılması çok yazık olur. Sıkı önlemlerle çok şey elde ettik. Virüsün bir insandan diğerine bulaşma ortalamasını 1'in altına düşürdük. Birçok günde, hastalanan insan sayısı, iyileşen insan sayısının altında. Buna rağmen henüz işin başındayız. Tehlikeyi atlatmış değiliz" dedi. Başbakan Merkel kendisinin haftasonunu nasıl geçirdiği yönündeki bir soruya ise, "Konular bütün kurallara uyarak geçirdim" cevabını verdi.

"GEVŞELEYELİM"

Merkel'in partisi CDU'nun meclis toplantısında da sabrının taştığı öğrenildi. Merkel'in, "Dikkatli adım atmamızın bazı eyaletlerde bir 'açılım tartışması alemine' dönüşmesinden hiç hoşnut değilim. Bu, virüsün yeniden yayılma riskini artırıyor" dediği bildiriliyor. Merkel'in, "Bu gevşeme tartışmaları faydalı değil" diyerek, sosyal mesafe kuralına uyulmaması suretiyle virüsün yayılma tehlikesine dikkat çektiği öğrenildi.





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