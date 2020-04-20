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: Düşman olan Çin değil, koronavirüstür

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başladığı 'den açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, salgınla ilgili Pekin yönetimini eleştiren 'ye mesajı göndererek "ABD, Çin'in değil koronavirüsün (Covid-19) düşman olduğunu anlaması gerekiyor. ABD'nin suçlamalarını kabul etmiyoruz" dedi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 20.4.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 15:16 ABONE OL
Çin: Düşman olan Çin değil, koronavirüstür

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınında Çin'in kasıtlı olarak sorumlu olduğunun tespit edilmesi halinde bunun sonuçları olmalıdır değerlendirmesinde bulunmuştu.

Virüsün çıkış ve yayılım nedeni ile ilgili soruşturmalarını sürdürdüklerini belirten ABD Başkanı, aynı şekilde Çin'in de bir soruşturma yürüttüğünü ve bunun sonuçlarını görmeyi dilediğini belirtti. Trump yönetimi daha önce, koronavirüsün ilk görüldüğü yer olan Çin'in Vuhan kentinde, bir laboratuvarda yarasalar üzerinde yapılan araştırmalarda kaza sonucu yayıldığına ilişkin iddiaları göz ardı etmediklerini açıklamıştı.

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Çin: Düşman olan Çin değil, koronavirüstür
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